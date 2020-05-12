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Xiaomi випустила недорогий та універсальний фільтр для води

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Mijia Faucet Water Purifier
Mijia Faucet Water Purifier / Xiaomi

Xiaomi оголосила про випуск нового продукту для будинку в рамках екосистеми Mijia – водного фільтра Faucet Water Purifier. Він забезпечує чотириступеневе очищення і передбачає максимально просту установку.

Новий фільтр Xiaomi Mija здатен очищати воду одразу на виході, оскільки кріпиться прямо на кран, розповідає Gizmochina.

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Його встановлення максимально просте і не вимагає змінювати сантехніку. У передній частині розташоване прозоре віконце, через яке можна спостерігати за потоком води у фільтрі.


Фільтр Xiaomi Mija Faucet Water Purifier

У Mijia Faucet Water Purifier передбачена чотириступінчаста система фільтрації, до складу якої входять: надтонка мембрана з полого волокна, активоване вугілля, поліпропіленовий бавовна і ще один шар фільтруючих матеріалів.

Ціна

У продаж новинка надійде 13 травня на фірмовій краудфандинговій платформі за спеціальною ціною 17 доларів. Пізніше фільтр буде коштувати 21 долар.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Ґаджети
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