Одразу за компактним 14-дюймовим ноутбуком Xiaomi оголосила про випуск оновленої версії ноутбука Mi Notebook Pro з діагоналлю екрана 15,6 дюйма. Він повністю зберіг дизайн попередника, але отримав потужнішу й сучаснішу начинку.

24 канал раніше розповідав про нові 14-дюймові ноутбуки Xiaomi, які компанія анонсувала одразу після презентації фітнес-трекера Mi Band 5. Тепер же доступна нова версія топового ноутбука компанії.

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Технічні особливості Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020)

Новий ноутбук оснащується 15,6-дюймовим IPS-дисплеєм зі 100-відсотковим охопленням колірного простору sRGB. Завдяки тонким боковим рамкам шириною 6,52 мм екран займає 81,5% корисної площі. Корпус пристрою виконаний з алюмінію. Клавіатура оснащена підсвічуванням, а в кутку великого тачпада розташовано сканер відбитків пальців.



Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020)

Ноутбук пропонується в двох версіях, помітно відрізняються характеристиками. Базова модифікація отримала процесор Intel Core i5-10210U з максимальною частотою 4,2 ГГц, дискретну відеокарту NVIDIA GeForce MX350 з 2 ГБ пам'яті GDDR5, 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4, накопичувач PCIe SSD на 512 ГБ. У більш потужної конфігурації встановлений процесор Intel Core i7-10510U з максимальною частотою 4,9 ГГц, така ж відеокарта, 16 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач об'ємом 1 ТБ.



Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020)

Автономність

За автономність Mi Notebook Pro 15 (2020) відповідає вбудований акумулятор ємністю 50 Втч, що забезпечує до 17 годин роботи в режимі відтворення локального відео і підтримує швидку зарядку до 50% за 40 хвилин.

Для підключення периферії передбачені два USB Type-C, два USB 3.1, повнорозмірний HDMI, слот для карт пам'яті формату SD і комбінований аудіороз'єм.

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Ціна

У Китаї Mi Notebook Pro 15 (2020) пропонується за ціною близько 850 доларів (22 727 гривень) за версію з Core i5 і близько 990 доларів (26 468 гривень) – за топову конфігурацію на базі Core i7.