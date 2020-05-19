Xiaomi випустила перший баштовий вентилятор: що він вміє

В кінці квітня Xiaomi представила на своїй платформі колективного фінансування перший баштовий вентилятор Mijia DC Inverter. За першу добу пристрій зібрав понад 425 тисяч доларів, чим перевищив плановану суму на 2000%.

Пристрій створює м'який і рівний повітряний потік, причому кут охоплення складає 150 градусів, повідомляє Igeekphone.

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Особливості вентилятора від Xiaomi

Вентилятор має циліндричну баштову конструкцію з круглою підставою. Продуктивність Xiaomi Mijia DC Inverter досягає 541 кубічного метра на годину.

Крім того, баштовий вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter також підтримує голосове керування, як і інші інтелектуальні домашні продукти компанії. Користувачі можуть керувати вентилятором дистанційно, наприклад, включити і вимкнути, відрегулювати швидкість, відрегулювати напрямок потоку повітря або встановити таймер.



Схема роботи баштового вентилятора від Xiaomi

Це розумний продукт і, отже, він може бути підключений до додатка розумного будинку Xiaomi. Іншими словами, він може бути зв'язуватися з різними пристроями для розумного будинку, включатися і вимикатися за встановленими користувачам сценаріями.

Інверторний асинхронний двигун постійного струму працює тихо з рівнем шуму до 34,6 дБ. Крім того, він також споживає дуже мало енергії. Виробник заявляє, що при безперервній роботі протягом 6 днів 8 годин на день енергоспоживання складе всього близько 1,1 кВт/ч.

Ціна

Mijia DC Inverter надійшов у продаж за ціною 49 доларів (1 289 гривень).

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