Китайський виробник Xiaomi випустив друге покоління своєї флагманської валізи Metal Carry-on Luggage 2. Новинка отримала корпус з алюмінієво-магнієвого сплаву.

Як передає Gizmochina.com, завдяки цьому металевому сплаву "коробка" є дуже міцною, при цьому сама валіза виходить відносно легкою.

Цікаво Компактний електровелосипед FIIDO D11 зможе проїхати 100 кілометрів на одному заряді

Що ще цікавого

Розробники кажуть, що новинка отримала 110 металевих деталей і всі вони ретельно відшліфовані. Для додаткової безпеки валіза оснащена спеціальним механізмом блокування TSA.

Нове покоління Metal Carry-on Luggage 2 / Фото: gizmochina.com

Новинку випустили через три роки після анонсу першої версії. Загалом, обидва покоління валізи дуже схожі. Вони мають сріблясте забарвлення з горизонтальними смугами. Обидві моделі отримали закруглені кути по краях.

Більше подробиць про новинку з’явиться у день старту продажів.

Ціна

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 2 надійде у продаж 15 червня. Вартість становить 999 юанів (це приблизно 141 долар або 3 800 гривень).