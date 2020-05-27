Xiaomi випустила розумний чайник з дисплеєм і функцією термоса

Xiaomi представила новий електричний чайник Mijia Smart Electric Kettle Pro. Він виконаний у фірмовому стилі з мінімалістичним дизайном і підтримкою віддаленого управління за допомогою смартфона. У порівнянні з попередньою моделлю новинка отримала більш гнучкі налаштування нагріву води.

Чайник отримав широкий функціонал та цікаві можливості. Він стане чудовим доповненням для кухні і точно порадує своїх власників, розповідає Gizmochina.

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Особливості Smart Electric Kettle Pro

Mijia Smart Electric Kettle Pro виконаний у білому пластиковому корпусі з внутрішньою частиною з нержавіючої сталі 304. Він має потужність 1800 Вт і розрахований на 1,5 літра води.

На закипання такого обсягу потрібно всього 5 хвилин. Однією з особливостей нової моделі є можливість регулювання температури нагріву води: до 40, 50, 70, 80 і 90 градусів. Задати потрібний режим можна за допомогою кнопки на ручці або через мобільний додаток на смартфоні.



Дисплей відображає температуру в режимі реального часу

На ручці крім кнопок є невеликий дисплей, що відображає в режимі реального часу температуру води всередині. Чайник також здатний виступати як термос, підтримуючи потрібну температуру до 12 годин. Виробник передбачив захист від протікання води, а при випаровуванні всієї рідини всередині пристрій автоматично відключається.

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Ціна

Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle Pro вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 35 доларів (943 гривні).