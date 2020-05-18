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Xiaomi випустила розумний очищувач повітря з функцією обігріву

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Smartmi Positive Pressure Air Purifier
Smartmi Positive Pressure Air Purifier / Xiaomi

В асортименті Xiaomi з'явився новий розумний очищувач повітря з можливістю обігріву приміщення Smartmi Positive Pressure Air Purifier. Наразі пристрій стартував через майданчик колективного фінансування Xiaomi Youpin, як і більшість інших подібних ґаджетів компанії.

Новинка здатна належним чином виконувати свої функції в приміщеннях до 57 квадратних метрів. Обігрів здійснюється за рахунок керамічного нагрівального елементу, розповідає igeekphone.

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На що здатен очизувач/обігрівач Xiaomi

Що стосується очищення, то за годину Smartmi Positive Pressure Air Purifier проводить через себе 160 кубічних метрів повітря. У ньому використовується п'ятиступенева прогресивна система фільтрації, ефективність якої при вловлюванні частинок розміром 80-90 нм досягає 99.98%. Ступінь захисту від золотистого стафілокока, кишкової палички та H1N1 перевищує 99.99%.


Smartmi Positive Pressure Air Purifier володіє широким функціоналом

Прилад забезпечує вентиляцію та належний тиск, поширюючи чисте повітря по всіх кутках кімнати, не дозволяючи проникати брудному повітрю. Всередині пристрою розташовується дуже тихий відцентровий вентилятор великого діаметру. Інформація виводиться на OLED-екран. Управління здійснюється голосовим шляхом, за допомогою пульта або через додаток Mijia.

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Автор: Михайло Года
Теги: Xiaomi Новини Техно Техно Ґаджети
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