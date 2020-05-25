Xiaomi випустила "супербатарейку" великої місткості

Чималий асортимент продукції Xiaomi поповнився АА-батареєю Mijia Super Battery. Головною особливістю новинки стала висока місткість, підвищена безпека і менша вага у порівнянні з аналогами.

Xiaomi Mijia Super Battery виготовлена ​​з використанням літієвої технології третього покоління. Акумулятор може похвалитися високою місткістю та морозостійкістю, зазначає igeekphone.

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Особливості батареї Xiaomi

Виробник наголошує, що в ході розробки було використано нові технології, які перешкоджають витоку рідини й забезпечують низький рівень саморозрядження. Відтак "супербатарейка" доволі стійка та може втримувати заряд доволі довго.

Місткість нової батарейки склала 2900 мАг, що в 2-5 разів перевищує місткість аналогічних елементів живлення. При цьому її вага – всього 16 грамів, що на 33% менше від звичайних акумуляторів.



Нові "супербатарейки" від Xiaomi

Mijia Super Battery оснащується вибухозахисним клапаном, кільцем ущільнювача і тришаровим запобіжним механізмом для запобігання короткого замикання або вибуху під час використання. Для поглинання електроліту встановлена ​​подвійна мембрана.

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Ціна

На території Китаю Xiaomi Mijia Super Battery доступна за ціною 2,38 долара.