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Xiaomi випустила супердешевий парогенератор

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Відпарювач Mijia
Відпарювач Mijia / Xiaomi

Парогенератор отримав традиційний для бренду Mijia дизайн, він є лише в білому кольорі. Головка випускає пар температурою до 120° C, що допомагає не лише прасувати одяг, але й стерилізувати.

Xiaomi запустила парогенератор через свою платформу колективного фінансування. Цей пристрій став першим подібним ґаджетом під брендом Mijia, повідомляє My Drivers.

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Особливості парогенератора Xiaomi

Відпарювач Xiaomi Mijia обладнаний з'ємним резервуаром для води. Його місткість 160 мл, цього вистачає, щоб погладити 6 сорочок.

Парова головка виготовлена ​​з алюмінієвої литої панелі з хорошою теплопровідністю. Головка випускає пару температурою до 120° C, що допомагає не лише прасувати одяг, але й стерилізувати з ефективністю 99,9%, вбиваючи навіть пилових кліщів.


Відпарювач Xiaomi Mijia

Портативний відпарювач Xiaomi Mijia використовує технологію нагнітання для випускання пари під тиском 20 кПа. Для прогрівання одягу потрібно всього 30 секунд, потужністю пристрою становить 1200 Вт. Маса становить 780 м.

Ціна

Пристрій пропонується за ціною всього в 14 доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
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