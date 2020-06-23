Виробники смартфонів продовжують шукати методи, щоб розширити робочу площину дисплея. Нову цікаву ідею запатентувала китайська компанія Xiaomi.

Як інформує pigtou.com, ідея Xiaomi базується на принципі висувної фронтальної камери. Це дасть змогу звільнити лицьову панель від будь-яких вирізів чи отворів.

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Що відомо

Як описує патент, новий механізм висуває та ховає камеру. Але при цьому вона ховається не всередині корпусу, а в блоці камер на тильній панелі.Тож при цьому блок матиме конструкцію слайдера.

У патенті йдеться про два варіанти виконання.

Xiaomi знайшла нову оригінальну ідею для камер / pigtou.com

В першому випадку, блок основної камери ховається у верхню частину корпусу.

Інший варіант передбачає, що камера висувається праворуч або ліворуч.

Виглядає така конструкція дещо дивно. Якщо ж використовувати конструкцію без моторизованого приводу, то це може здешевити сам механізм і підвищити його надійність.

Таким чином Xiaomi може робити абсолютно безрамковими навіть бюджетні моделі смартфонів.