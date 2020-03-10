Xiaomi безкоштовно дезінфікує свої смартфони та побутову техніку

Компанія Xiaomi вирішила долучитись до боротьби із коронавірусом. Виробник вирішив безкоштовно дезінфікувати свої смартфони, а також змінні акумулятори, кондиціонери, пральні машини, телевізори тощо.

У березні Xiaomi буде безкоштовно очищати і дезінфікувати смартфони за допомогою ультрафіолету, після чого клеїти безкоштовну плівку, яка є олеофобною та водовідштовхувальною.

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Заміна акумуляторів

Що стосується акційної ціни щодо заміни акумуляторів, то такою послугою можуть скористатися користувачі таких пристроїв:

Xiaomi 8,

Xiaomi 8SE,

Xiaomi 8 Youth,

Xiaomi 8 Screen Fingerprint Edition,

Xiaomi 8 Discovery Edition,

Xiaomi 9, Xiaomi 9SE,

Xiaomi 9 Pro 5G,

Xiaomi 9 Discovery Edition,

Xiaomi Mi Mix 2,

Xiaomi Mi Mix 3,

Xiaomi Mi Mix 2S,

Xiaomi Mi Max 3,

Redmi 6,

Redmi 6A.

Окрім того, Xiaomi забезпечує безкоштовну очистку і обслуговування своїх кондиціонерів, безкоштовну чистку пральних машин, а також чистку і обслуговування телевізорів.

Чи є сенс

Як відомо, збудник коронавірусу "живе" на різних поверхнях (зокрема й на девайсах) від кількох годин, до кількох днів. Тож теоретично, вірусом можна заразитись через пристрої. Тож така очистка має сенс.

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