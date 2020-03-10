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Xiaomi безкоштовно дезінфікує свої смартфони та побутову техніку

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Коронавірус може "жити" на поверхнях / tech.informator.ua

Компанія Xiaomi вирішила долучитись до боротьби із коронавірусом. Виробник вирішив безкоштовно дезінфікувати свої смартфони, а також змінні акумулятори, кондиціонери, пральні машини, телевізори тощо.

У березні Xiaomi буде безкоштовно очищати і дезінфікувати смартфони за допомогою ультрафіолету, після чого клеїти безкоштовну плівку, яка є олеофобною та водовідштовхувальною.

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Заміна акумуляторів

Що стосується акційної ціни щодо заміни акумуляторів, то такою послугою можуть скористатися користувачі таких пристроїв:

  • Xiaomi 8,
  • Xiaomi 8SE,
  • Xiaomi 8 Youth,
  • Xiaomi 8 Screen Fingerprint Edition,
  • Xiaomi 8 Discovery Edition,
  • Xiaomi 9, Xiaomi 9SE,
  • Xiaomi 9 Pro 5G,
  • Xiaomi 9 Discovery Edition,
  • Xiaomi Mi Mix 2,
  • Xiaomi Mi Mix 3,
  • Xiaomi Mi Mix 2S,
  • Xiaomi Mi Max 3,
  • Redmi 6,
  • Redmi 6A.

Окрім того, Xiaomi забезпечує безкоштовну очистку і обслуговування своїх кондиціонерів, безкоштовну чистку пральних машин, а також чистку і обслуговування телевізорів.

Чи є сенс

Як відомо, збудник коронавірусу "живе" на різних поверхнях (зокрема й на девайсах) від кількох годин, до кількох днів. Тож теоретично, вірусом можна заразитись через пристрої. Тож така очистка має сенс.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Здоров'я Новини Техно Техно Коронавірус в Україні Смартфони Xiaomi
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