Xiaomi безкоштовно дезінфікує свої смартфони та побутову техніку
Компанія Xiaomi вирішила долучитись до боротьби із коронавірусом. Виробник вирішив безкоштовно дезінфікувати свої смартфони, а також змінні акумулятори, кондиціонери, пральні машини, телевізори тощо.
У березні Xiaomi буде безкоштовно очищати і дезінфікувати смартфони за допомогою ультрафіолету, після чого клеїти безкоштовну плівку, яка є олеофобною та водовідштовхувальною.
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Заміна акумуляторів
Що стосується акційної ціни щодо заміни акумуляторів, то такою послугою можуть скористатися користувачі таких пристроїв:
- Xiaomi 8,
- Xiaomi 8SE,
- Xiaomi 8 Youth,
- Xiaomi 8 Screen Fingerprint Edition,
- Xiaomi 8 Discovery Edition,
- Xiaomi 9, Xiaomi 9SE,
- Xiaomi 9 Pro 5G,
- Xiaomi 9 Discovery Edition,
- Xiaomi Mi Mix 2,
- Xiaomi Mi Mix 3,
- Xiaomi Mi Mix 2S,
- Xiaomi Mi Max 3,
- Redmi 6,
- Redmi 6A.
Окрім того, Xiaomi забезпечує безкоштовну очистку і обслуговування своїх кондиціонерів, безкоштовну чистку пральних машин, а також чистку і обслуговування телевізорів.
Чи є сенс
Як відомо, збудник коронавірусу "живе" на різних поверхнях (зокрема й на девайсах) від кількох годин, до кількох днів. Тож теоретично, вірусом можна заразитись через пристрої. Тож така очистка має сенс.
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