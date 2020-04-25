Xiaomi анонсувала розумну систему освітлення Yeelight

На краудфандинговій платформі Xiaomi відбувся анонс розумної системи освітлення Yeelight Smart Light Set (Mesh version). Комплект освітлювальних приладів, керованих голосом або зі смартфона, призначений для роботи в складі розумного будинку, а вибрати потрібний пакет пристроїв можна самостійно.

24 канал детально розповідає про всі особливості нової системи освітлення від Xiaomi.

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Елементи системи освітлення

В асортимент системи освітлення входять точкові світильники з можливістю регулювання температури від холодного до теплого фону, що дозволяє налаштуватися на робочий режим або відпочинок відповідно.



Елементи системи освітлення Xiaomi

Доповнюють модельний ряд плафони з ергономічним дизайном, кут освітлення яких становить 24 градуси, а кут затінення – 32 градуси. Завдяки такій конструкції направлене світло лампи акцентується на певному місці, при цьому сам прилад залишається практично невидимим.

Всі елементи керуються за допомогою концентратора з модулем Wi-Fi через фірмовий мобільний додаток Mijia. Крім екосистеми Xiaomi, підтримує й середовище розумного будинку Apple HomeKit. Прямо зі смартфона можна не лише налаштувати яскравість освітлення, але й автоматизувати роботу всієї системи – наприклад, задати розклад увімкнення всіх приладів.



Систему можна налаштувати за бажанням

Ціна

Комплект Yeelight, що включає: десять точкових світильників, чотири підвісних плафони і одну стандартну розумну лампу, обійдеться в 56 доларів, при цьому виробник пропонує й інші набори пристроїв для різних приміщень та завдань. Вартість концентратора становить 37 доларів.

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