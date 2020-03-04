Xiaomi Black Shark 3: представили нове покоління ігрового смартфона

Компанія Xiaomi представила третє покоління свого ігрового смартфона – Black Shark. У нові лінійку потрапили два апарати – Black Shark 3 і Black Shark 3 Pro. Обидві моделі отримали підтримку мереж нового покоління 5G.

Xiaomi Black Shark 3

Він отримав найновіший топовий процесор Qualcomm Snapdragon 865, що працює у парі з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 128 або 256 ГБ.

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Основна камера Black Shark 3 має три модулі.

Головний ширококутний з роздільною здатністю 64 Мп

Надширококутний об’єктив на 13 Мп

І датчик глибини на 5 Мп

Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп.

Ємність акумулятора складає 4720 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 30 Вт (для версії на 8 ГБ оперативної пам’яті) або 65 Вт (12 ГБ).

Xiaomi Black Shark 3: відеотрейлер

Xiaomi Black Shark 3 Pro

Найбільш очевидною відмінністю є діагональ дисплея – 7,1 дюйма та роздільною здатністю 3120х1440 пікселів. У обох смартфонів частота оновлення зображення на дисплеї становить 90 Гц, а сенсора — 270 Гц. Це зробить процес ігор ще приємнішим.

Ця Pro версія також має більший акумулятор – на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки до 65 Вт.

Ціна

Модифікація Xiaomi Black Shark 3 8/128 ГБ коштує 500 доларів (12 500 гривень).

Версія Xiaomi Black Shark 3 12/128 ГБ коштує 544 долари (13 600 гривень).

Xiaomi Black Shark 3 12/256 ГБ оцінена у 573 долара (14 300 гривень).

Xiaomi Black Shark 3 Pro із варіантом пам’яті 8/256 ГБ оцінена у 673 долари (16 800 гривень).

Xiaomi Black Shark 3 Pro 12/256 ГБ оцінена у 716 доларів (17 900 гривень).

Передзамовлення почнеться 10 березня, а продаж стартує 17 березня.

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