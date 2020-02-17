Користувачі інших брендів обирають смартфон Xiaomi Mi10

Першу партію смартфонів Xiaomi Mi10 розпродали всього за хвилину, однак на цьому досягнення флагманської новинки не завершились. Очільник відділу компанії із звязків із громадськістю Сюй Цзеюн повідомив, що ще одним рекордом смартфона став вагомий відсоток покупців, який раніше обирали продукти інших брендів.

Що відомо про нове досягнення смартфона

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За заявою топ-менеджера, не менше 40% покупців Xiaomi Mi10, які оформили попереднє замовлення на пристрій, раніше користувалися смартфонами інших брендів.

Він також зазначив, що обсяг продажів новинки перевершив всі очікування виробника.



Повідомлення Сюй Цзеюна в Weibo

У нас раптово з'явилося багато нових друзів. Ті, хто не встиг купити Xiaomi Mi 10, почекайте трохи – виробництво скоро продовжиться. А продаж передової версії флагмана стартує 18 лютого,

– написав Сюй Цзеюн в соціальній мережі Weibo.

Що відомо про смартфон

Нагадаємо, що Xiaomi Mi10 оснащений вигнутим 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і максимальною яскравістю 1120 ніт. Флагман побудований на базі мобільної платформи на Qualcomm Snapdragon 865 і підтримує стандарт бездротового зв'язку Wi-Fi 6 з високою пропускною здатністю.

Ще однією особливістю новинки, ціна якої стартує з позначки 573 доларів (близько 14 000 гривень за курсом станом на 17 лютого 2020 року), стала просунута камера з основним сенсором на 108 мегапікселів.

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