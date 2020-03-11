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Xiaomi Mi10 із прозорою задньою кришкою показали на фото

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Xiaomi Mi10 / Фото з вільних джерел

На відміну від двох поколінь попередників, смартфон Xiaomi Mi10 не представили в спеціальній версії із прозорою задньою кришкою. Через місяць після анонсу новинки компанія все ж показала оригінальну модифікацію флагманського ґаджета.

Що відомо про дизайн смартфона

Важливо Xiaomi безкоштовно дезінфікує свої смартфони та побутову техніку

На фотографіях, опублікованих відділом маркетингу Xiaomi, чітко видно повністю прозору тильну панель пристрою, що демонструє всі його основні компоненти, включаючи модуль камер, систему охолодження, аккусулятор і котушку бездротової зарядки, передає Gizchina.

 

 

Зауважимо, раніше вендор обмежувався лише аналогічними вставками у верхній частині корпусу.

Дата анонсу та ціна

Дату релізу лімітованої версії Xiaomi Mi10 і передбачувану ціну новинки не повідомляють. Варто зазначити що першу партію флагманських смартфонів розпродали в рекордно короткий час – за 60 секунд.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Xiaomi Новини Техно Техно Смартфони
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