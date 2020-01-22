Xiaomi Mi 10 отримав офіційну дату виходу

Співзасновник та віце-президент Xiaomi Group Лін Бін офіційно підтвердив плани компанії представити флагманський смартфон Mi10. Топ-менеджер не тільки вказав на використання новітнього процесора Qualcomm, а й назвав орієнтовний термін виходу новинки.

За словами Лін Біна, Xiaomi Mi 10 буде приурочений до десятиріччя компанії, в зв'язку з чим смартфону буде приділено чимало уваги з боку інженерів і програмістів, повідомляє Mydrivers.

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Що відомо про Xiaomi Mi 10

“Серцем” пристрою стане флагманський чіп Snapdragon 865, офіційно представлений Qualcomm в кінці минулого року. Топ-менеджер Xiaomi повідомив, що апарат покажуть не пізніше березня, напередодні виходу топових пристроїв Samsung.

Також Лін Бін відзначив, що в 2020 році компанія планує випустити не менше десяти різних смартфонів, які підтримують мережі п'ятого покоління.

Як виглядатиме флагман Xiaomi

Раніше у мережі з’явився рендер Xiaomi Mi 10 на основі раніше отриманої інформації інсайдерів.

Загалом Xiaomi Mi 10 нагадує торішній флагман Xiaomi Mi 9. Камера розташована в тому ж місці, але вже з чотирма сенсорами.



Рендер майбутнього Xiaomi Mi 10

У дизайні передньої частини також нічого унікального, перші подібні смартфони з отвором під фронтальну камеру вийшли ще рік тому, популярність рішення знайшло з появою лінійки Samsung Galaxy S10.

Коли представлять смартфон

Свіжі новини вказують на те, що Xiaomi Mi 10 і Xiaomi Mi 10 Pro представлять до анонсу Samsung Galaxy S20 і Galaxy Fold 2, який запланований на 11 лютого.

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