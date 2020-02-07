Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro встановив абсолютний рекорд продуктивності

Нещодавно стало відомо, що новий флагман Xiaomi Mi 10 Pro першим отримає топовий процесор Snapdragon 865. І ця система забезпечує дійсно хорошу продуктивність. Адже Mi 10 Pro став абсолютним лідером під час тестування AnTuTu.

Попередній лідер тестування AnTuTu – Realme X50 Pro 5G – набирав у цьому тестуванні 574 985 балів. Тим самим він потіснив і з першої позиції Xiaomi Mi 10, який у рейтингу набирав 560 217 балів.

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Цікаво, що такий високий показник – це рекорд для AnTuTu.

Що ще відомо про Xiaomi Mi 10 Pro

За чутками, смартфон буде оснащений безрамковим дисплеєм, зігнутим по краях. Оперативної пам’яті тут буде, не менше, ніж 8 ГБ, а модифікація стартуватиме від 128 ГБ флеш-пам'яті.

Також за чутками смартфон отримає 108-мегапіксельну камеру з 50-кратним збільшенням. Вона зможе записувати відео в режимі 8K/30fps. Також він буде оснащений стереодинаміками і швидкою зарядкою, потужністю 66 Вт.

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