Xiaomi Mi 10 представили офіційно: характеристики і ціна флагманських смартфонів
Компанія Xiaomi провела презентацію нової флагманської лінійки Mi 10. Як відомо, через спалах коронавірусу презентацію довелося проводити в форматі онлайн-трансляції.
Характеристики
Xiaomi Mi 10 і Xiaomi Mi 10 Pro отримали AMOLED-дисплей із частотою оновлення 90 Гц та роздільною здатністю 2340×1080 пікселів. Діагональ обох дисплеїв становить 6, 67 дюйма.
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В екран із закругленими краями врізана фронтальна камера у спеціальному отворі у верхньому лівому кутку.
Презентація Xiaomi Mi 10 була закритою через коронавірус
Продуктивність
Як вже було сказано раніше, обидві версії смартфонів першими у світі отримали новий топовий процесор Snapdragon 865. У бенчмарку AnTuTu Xiaomi Mi 10 встановив рекорд, набравши 600 000 балів.
Xiaomi Mi 10 і Xiaomi Mi 10 Pro мають функцію зворотньої зарядки
Що стосується пам’яті, то Xiaomi Mi 10 можна придбати із 8 чи 12 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Старшу модель можна буде придбати ще й із накопичувачем на 512 ГБ.
Новинки отримали систему охолодження, якій використовується 9 температурних датчиків, тепловідводна трубка з шістьма шарами графіту і шаром мідної фольги з високою теплопровідністю.
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Камери
Основна камера в обох смартфонах отримала чотири об’єктиви. Однак в обох моделях вони відрізняються.
Камера Xiaomi Mi 10
- Головний модуль отримав роздільну здатність у 108 Мп (як у Samsung Galaxy S20).
- Ширококутний сенсор на 13 Мп
- Макро-об’єктив на 2 Мп
- Портретний сенсор на 2 Мп
Камера Xiaomi Mi 10 Pro
- Основний модуль на 108 Мп
- Ширококутний модуль на 20 Мп
- Телефото об’єктив на 12 Мп (2х оптичний зум)
- 8-мегапіксельний телефото (5х оптичний зум)
Також Mi 10 Pro отримав 10-кратний гібридний зум, 50-кратний цифровий зум і подвійну оптичну стабілізацію зображення.
Як і в нещодавно представленого Samsung Galaxy S20, камера Mi 10 теж може знімати відео в режимі 8K.
Xiaomi Mi 10 і Xiaomi Mi 10 Pro отримали систему охолодження
Автономність
Ємність батареї Mi 10 становить 4780 мАг. При цьому Xiaomi Mi 10 Pro — 4500 мАг.
Xiaomi Mi 10 пропонується з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Старшу модель можна буде придбати ще й із накопичувачем на 512 ГБ.
Ціна
- Xiaomi Mi 10 (8 / 128 ГБ): 3 999 юанів (573 долара або 14 тисяч гривень )
- Xiaomi Mi 10 (8 / 256 ГБ): 4 299 юанів (615 доларів 15 тисяч гривень);
- Xiaomi Mi 10 (12 / 256 ГБ): 4 699 юанів (673 долара 16 500 гривень);
- Xiaomi Mi 10 Pro (8 / 256ГБ): 4 999 юанів (716 доларів 17 500);
- Xiaomi Mi 10 Pro (12 / 256 ГБ): 5 499 юанів (788 доларів 19 200 гривень);
- Xiaomi Mi 10 Pro (12 / 512ГБ): 5 999 юанів (859 доларів 20 100 гривень).
Обидві версії надійдуть у продаж 18 лютого.
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