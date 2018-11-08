8 листопада у Лондоні відбулась глобальна презентація смартфону Xiaomi Mi 8 Pro. У вересні новинку було представлено на китайському ринку.

Mi 8 Pro – це покращена версія флагмана Xiaomi Mi 8. Ззовні Mi 8 Pro дуже нагадує Mi 8. Новинка отримала AMOLED- дисплей з діагоналлю 6,21 дюйма та роздільною здатністю 2248х1080 пікселі. Вгорі екрану теж є виріз.

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Одна із доступних моделей має прозору задню кришку. Однак, чи це насправді прозора частина, чи це наклейка, як і в Mi 8 – поки невідомо.

Новий смартфон працює на топовому процесорі SoC Snapdragon 845. Сканер відбитків пальців вбудовано у дисплей. Також дисплей покритий захисним склом Gorilla Glass 5.

Основна камера здвоєна: роздільна здатність модулів 12 і 12 Мп. Фронтальна камера – 20-мегапіксельна. Апарат працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою MIUI 10.

Цікаво, що апарат отримав модуль NFC, щоб розраховуватись за допомогою смартфона. Як відомо, Xiaomi не так часто додає у свої смартфони цей модуль, через що компанію часто критикують користувачі.

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Ємність акумулятора Mi 8 Pro становить 3400 мАг з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 4.0 на 18 Вт.

Коли точно новий апарат з’явиться на українському ринку – поки невідомо, але у спільноті Mi Ukraine анонсували його "швидку появу на ринку України".

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