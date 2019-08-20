Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro вже в Україні: ціна

Просунута версія нової флагманської лінійки від Xiaomi - Mi 9T Pro – вже з’явилась на українському ринку. При цьому продаж флагмана стартує 29 серпня.

Як повідомили у спільноті Xiaomi у Facebook, попередньо зробити замовлення на Mi 9T Pro можна вже сьогодні. 20 серпня.

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Чим цікавий

Xiaomi Mi 9T Pro (на китайському ринку модель отримала назву Redmi K20 Pro) вже називають "вбивцею флагманів" через топові характеристики та відносно бюджетну ціну.

Діагональ AMOLED-дисплею становить 6,39 дюйма, при цьому екран вийшов практично безрамковим. Адже фронтальну камеру розмістили у висувному механізмі. Завдяки цьому екран займає 91.9% лицьового боку пристрою.

Працює смартфон на топовому 8-ядерному процесорі Snapdragon 855 з максимальною частотою 2.84 ГГц і графікою Adreno 640. Доступні модифікації із 6 ГБ оперативної та 64 або 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Основна камера має три модулі: основний датчик на 48 Мп (SONY IMX586), 8-мегапіксельний довгофокусний сенсора та 13 Мп ширококутний об'єктив. Роздільна здатність фронтальної камери - 20 Мп.

Смартфона має модуль NFC для безконтактної оплати та сканер відбитків пальців. Вбудований в екран. Ємність акумулятора складає 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки QC4.

До речі, спеціально для геймерів смартфон отримав два ігрових режими: Game Turbo 2.0 і MI Turbo.

Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro: відео

Ціна

Модифікація Xiaomi Mi 9T Pro із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ флеш-пам’яті оцінена у 12 999 гривень; Версія флагмана із 6 ГБ + 128 ГБ пам’яті в Україні коштує 13 999 гривень.

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