Xiaomi Mi A3 представили офіційно: характеристики і ціна смартфона

17 липня компанія Xiaomi провела у Мадриді презентацію, під час якої офіційно презентувала свій новий смартфон Mi A3. Як і прогнозували, пристрій працює на базі чистого Android, без фірмової оболонки компанії.

Характеристики. Смартфон отримав 6,1-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 720×1560 пікселів. Фронтальну камеру розмістили у краплеподібному вирізі вгорі екрану.

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Апарат працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 665 у парі з 4 ГБ оперативної пам’яті. Варіантів флеш-сховища на вибір два – на 64 або 128 ГБ. Автономність забезпечує батарея, ємністю 4030 мАг.

Xiaomi Mi A3 незабаром представлять в Україні

Роздільна здатність фронтальної камери – 32 Мп. Основний модуль складається із трьох сенсорів: 48 Мп (f / 1.79), 8 Мп і 2 Мп.

Ціна. Вартість смартфона на іспанському ринку стартує від 250 євро (7 200 гривень). Ймовірно, презентація в Україні відбудеться 24 липня, тоді й дізнаємось його вартість на вітчизняному ринку.

Xiaomi Mi A3 працює на базі чистого Android

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