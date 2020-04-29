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Xiaomi Mi Band 4 отримав нові корисні функції

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Xiaomi Mi Band 4 варто оновити до найсвіжішої версії прошивки
Xiaomi Mi Band 4 варто оновити до найсвіжішої версії прошивки / akket.com

Один із найпопулярніших фітнес-браслетів в Україні та світі – Xiaomi Mi Band 4 – отримав оновлення прошивки. завдяки цьому фітнес-трекер отримує кілька нових функцій.

Як стало відомо 24 каналу, користувачі вже почали отримувати нову версію прошивки v1.0.9.48.

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Нові функції

Із оновленням користувачі отримують функцію поширення результатів серцевого ритму. Це послуга за принципом Apple Health. Після її активації, браслет зможе поділитися результатом з іншими смартфонами і додатками, наприклад надіслати повідомлення близькій людині чи сімейному лікареві.

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4  отримав нові функції / akket.com

Крім того, у версії мобільного додатка Mi Fit (v1.1.0) з’явився оновлений розділ налаштувань дисплея Xiaomi Mi Band 4.

Також користувачі трекера зможуть оцінювати циферблати за шкалою від 1 до 5, щоб розробники могли розуміти уподобання і покращувати їх.

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Теги: Техно Ґаджети
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