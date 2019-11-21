Xiaomi Mi Box S: огляд медіаплеєру з Android-TV, торентами і онлайн-фільмами

У листопаді Xiaomi випустила перше велике оновлення прошивки для медіаплеєра Mi Box S, що працює на Android TV. Які плюси та мінуси має ця модель і що з’явилося нового?

Один із головних апдейтів для американського ринку — це новий додаток для роботи з Amazon Prime Video. Для України будуть цікавішими інші оновлення, зокрема підтримка роботи з відео через USB-вхід, новий дизайн меню та зміни гучності, а також покращення швидкості й інтерфейсу.

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Що цікавого

Пульт керування Xiaomi Mi Box S працює через Bluetooth, це зручно й дає змогу керувати пристроєм без прямої видимості й на великій відстані. Він має запрограмовані кнопки для Netflix та Live channels. Переналаштовувати ці кнопки не можна.

Xiaomi Mi Box Sмає запрограмовані кнопки для Netflix та Live channels

Пристрій має 2 Гб оперативної пам’яті, чого достатньо для безперебійної і швижкої роботи інтерфейсу та основних програм. Вбудована пам’ять становить 8 ГБ, з яких 3 займає система. Розширити внутрішню пам'ять дає змогу зовнішній диск, який можна підключити по USB. Вхід має версію 2.0, чого буває недостатньо для фільмів у якості 4К.

Xiaomi Mi Box S можна під'єднати до інтернету через Wi-Fi, входу для кабелю RJ45 тут не пердбачено. Питання підключення кабелем вирішує USB-хаб із мережевим входом, який можна купити окремо.

На Xiaomi Mi Box S можна легко запустити стрімінговий сервіс

Пристрій дає змогу завантажувати додатки з Google Play Market або вручну з інших джерел. Це робиться простим дозволом у налаштуваннях через файловий редактор і хмарне сховище на кшталт Dropbox або Google Drive. На Mi Box S можна легко запустити стрімінговий сервіс із фільмами або торенти.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Box S Процесор 4-ядерний Cortex-A53 (64bit)

4-ядерний Cortex-A53 (64bit) Операційна система Android 8.1

Android 8.1 Пам'ять Оперативна: 2 ГБ

Вбудована: 8ГБ

Оперативна: 2 ГБ Вбудована: 8ГБ Підтримка Wi-FiЄ

Переваги

Серед переваг моделі варто згадати:

Помірна ціна;

Підтримка відео в 4К;

Компактні розміри;

Мінімалістичний дизайн;

надійне підключення до Wi-Fi;

Bluetooth-пульт;

USB-вихід для зовнішнього диску або підключення до хабу;

Голосове керування з підтримкою української мови;

Недоліки

Що б я відніс до недоліків медіаплеєра:

Повільна й незручна віртуальна клавіатура (раджу спробувати голосовий пошук);

Відсутність підтримки SD-карт;

Всього один вхід USB версії 2.0 (я чекав на 3.0);

Підключення до інтернету тільки через wi-fi (немає входу для мережевого кабелю);

Отже, маємо швидкий і недорогий медіаплеєр, що однаково добре працює як з YouTube, так і з торентами чи стрімінговими сервісами.

Ціна в Україні

В Україні Xiaomi Mi Box S коштує 1 400 – 2 300 гривень, зарежно від ритейлера.

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