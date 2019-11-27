Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 2S: характеристики та ціна смарт-годинника для дітей

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Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 2S: фото, характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi оголосила про старт продажів смарт-годинника Mi Rabbit Children Watch 2S. Новинка дає змогу батькам відслідковувати місцезнаходження своїх дітей навіть в приміщеннях, а юні користувачі отримають набір корисних функцій.

Дизайн та характеристики

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Годинник виконаний в квадратному корпусі і оснащені 1,13-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 240х240 пікселів, повідомляє.

З одного боку у Mi Rabbit Children Watch 2S одна фізична кнопка, а з протилежного знаходиться слот під SIM-карту. Пристрій підтримує підключення по 2G.


Mi Rabbit Children Watch 2S вже доступний в Китаї

Корпус годинника повноцінно захищений від води за стандартом IPx8. Усередині розмістився акумулятор на 600 мАг, що забезпечує до 7 днів автономної роботи в звичайному режимі.

Основні функції

За допомогою Mi Rabbit Children Watch 2S дитина може дізнаватися інформацію з енциклопедій через вбудований голосовий помічник. Щоб годинник не відволікав на уроках, можна активувати спеціальний режим, в якому доступні тільки перегляд часу і відправка повідомлення SOS.

Ціна

Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 2S вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 199 юнів (орієнтовно 680 гривень за курсом станом на 27 листопада 2019 року).

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Ціни Китай Xiaomi
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