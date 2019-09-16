Xiaomi показала свої телевізори, які представить незабаром

Нещодавно ми повідомляли, що Xiaomi готує одразу 6 моделей телевізорів. Однак, це була не офіційна інформація, а чутки від інсайдерів. Зараз ці витоки підтвердили і в Xiaomi, а також показали зображення цих телевізорів.

Як пише ithome, компанія оприлюднила офіційний тизер, на якому відображені майбутні телевізори з 55- і 65-дюймовими дисплеями.

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Загалом, компанія має представити шість моделей лінійки Mi TV Pro. Раніше нам повідомили їхні назви: L65M5-EC, L65M5-EA, L55M5-ES, L43M5-EC, L43M5-4X, L43M5-FA. Найімовірніше, це будуть дві 64-дюймові, одна 55-дюймова і три 43-дюймові моделі. Але їхні характеристики нам поки не повідомляють.

Нові телевізори Xiaomi

Бонус. Разом із публікацією тизера компанія анонсувала прийом попередніх замовлень на Mi TV Pro. Користувачі, що внесуть депозит в розмірі 100 юанів (приблизно 15 доларів або 350 гривень) в термін з 15 по 24 вересня безкоштовно отримають одночасно з телевізором саундбар (апарат для створення якісного звуку) ціною 55 доларів (1400 гривень).

Дата анонсу. Як вже раніше повідомлялось, анонс нових телевізорів відбудеться 24 вересня. Тоді ж будуть представлені нова ​​фірмова прошивка MIUI 11 та новий смартфон Mi 9 Pro 5G.

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