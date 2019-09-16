Xiaomi показала свої телевізори, які представить незабаром

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Телевізор Xiaomi TV
Телевізор Xiaomi TV

Нещодавно ми повідомляли, що Xiaomi готує одразу 6 моделей телевізорів. Однак, це була не офіційна інформація, а чутки від інсайдерів. Зараз ці витоки підтвердили і в Xiaomi, а також показали зображення цих телевізорів.

Як пише ithome, компанія оприлюднила офіційний тизер, на якому відображені майбутні телевізори з 55- і 65-дюймовими дисплеями.

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Загалом, компанія має представити шість моделей лінійки Mi TV Pro. Раніше нам повідомили їхні назви: L65M5-EC, L65M5-EA, L55M5-ES, L43M5-EC, L43M5-4X, L43M5-FA. Найімовірніше, це будуть дві 64-дюймові, одна 55-дюймова і три 43-дюймові моделі. Але їхні характеристики нам поки не повідомляють.

Нові телевізори Xiaomi

Нові телевізори Xiaomi

Бонус. Разом із публікацією тизера компанія анонсувала прийом попередніх замовлень на Mi TV Pro. Користувачі, що внесуть депозит в розмірі 100 юанів (приблизно 15 доларів або 350 гривень) в термін з 15 по 24 вересня безкоштовно отримають одночасно з телевізором саундбар (апарат для створення якісного звуку) ціною 55 доларів (1400 гривень).

Дата анонсу. Як вже раніше повідомлялось, анонс нових телевізорів відбудеться 24 вересня. Тоді ж будуть представлені нова ​​фірмова прошивка MIUI 11 та новий смартфон Mi 9 Pro 5G.

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Побутова техніка
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