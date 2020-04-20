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Xiaomi представила бюджетний монітор Mi Display 1A

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Xiaomi відома не лише як виробник смартфонів, але і як постачальник різної побутової та офісної техніки. Черговою новинкою бренду став монітор Mi Display 1A, особливістю якого є майже безрамковий дизайн, зручне розташуванням роз'ємів і доступний цінник.

Ми у техно 24 детально вивчили технічні характеристики недорогого монітора і розкажемо вам на що варто звернути увагу.

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Технічні особливості монітора

Xiaomi Mi Display 1A отримав 23,8-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1080p, частотою оновлення 60 Гц і яскравістю 250 ніт. Кут огляду дисплея складає 178 градусів, а час відгуку матриці – 6 мс. Для підключення до джерела зображення монітор оснащений портом HDMI, який розміщений в ніжці підставки.


Xiaomi Mi Display 1A

Новинка відрізняється від попередньої моделі лінійки мінімальною товщиною рамок, завдяки якій можна легко об'єднати до трьох дисплеїв в один великий при підключенні до ПК. Для захисту очей користувача передбачена технологія інтелектуального регулювання яскравості.


Монітори можна легко об'єднати завдяки практично безрамковому дизайну

Ціни

Mi Display 1A оцінили в 699 юанів, або 99 доларів. Вони вже надійшла в продаж у Китаї і скоро повинні з'явитися на AliExpress.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Ґаджети
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