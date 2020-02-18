Xiaomi представила дорожню Bluetooth-колонку з рекордною автономністю

На презентації в Індії Xiaomi показала нову бездротову колонку в лінійці Mi Outdoor Bluetooth Speaker. Це мініатюрна модель розміром з долоню, яку зручно брати з собою.

Особливості Mi Outdoor Bluetooth Speaker

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Колонка отримала захист від пилу і вологи за стандартом IPX5. В душ її краще не брати, а ось вечірку біля басейну вона переживе. За якісний звук відповідають динамік на 5 Вт і випромінювач, що підсилює низькі частоти.



Колонка точно зможе пережити невеликий дощ

Підключити джерело музики можна як по Bluetooth, так і за допомогою аудіопорта (стандартний 3,5-міліметровий роз'єм). Великий акумулятор ємністю 2 000 мАг забезпечує до 20 годин автономної роботи в режимі відтворення музики і заряджається через micro USB.



Mi Outdoor Bluetooth Speaker можна зручно підключити через 3,5 мм вхід

Завдяки вбудованому мікрофону через колонку можна розмовляти: щоб відповісти на дзвінок достатньо натиснути кнопку на самому пристрої. Вона підтримує роботу з голосовими помічниками на Android і iOS.



Недорога Mi Outdoor Bluetooth Speaker має невеликий ремінець, щоб повісити її на рюкзак

Ціна

Mi Outdoor Bluetooth Speaker оцінили в 1 399 індійських рупій (приблизно 479 гривень). Поки її можна купити тільки в Індії, але скоро колонка повинна з'явитися і на AliExpress.

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