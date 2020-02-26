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Xiaomi представила дводрайверні навушники, які ніколи не заплутуються

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Навушники Mi Dual Driver / Скріншот

Китайська компанія Xiaomi анонсувала новий продукт – дводрайверні навушники-вкладиші Mi Dual Driver. Вони є кабельними, але виробник запевняє, що вони ніколи не заплутуються.

  • Головною особливістю Mi Dual Driver можна вважати наявність двох динамічних драйверів діаметром 10 і 8 Мп. Вони забезпечують чіткі високі частоти і насичений бас.

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  • Ще одна цікава фішка – є система шумозаглушення.
  • Третя вагома перевага – навушники виготовлені з матеріалу, стійкого до появи подряпин. Крім того, це такий матеріал, який не заплутується, які інші дротові навушники.

Крім того, Mi Dual Driver отримали кнопковий пульт управління з підтримкою голосових помічників і штекер 3,5 мм. У комплекті є дві пари додаткових амбушюрів.

Mi Dual Driver

Mi Dual Driver мають функцію шумоподавлення

Ціна

Mi Dual Driver вже можна замовити. Їхня вартість на індійському ринку становить 11 доларів (майже 300 гривень).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Xiaomi
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