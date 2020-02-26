Xiaomi представила дводрайверні навушники, які ніколи не заплутуються

Китайська компанія Xiaomi анонсувала новий продукт – дводрайверні навушники-вкладиші Mi Dual Driver. Вони є кабельними, але виробник запевняє, що вони ніколи не заплутуються.

Головною особливістю Mi Dual Driver можна вважати наявність двох динамічних драйверів діаметром 10 і 8 Мп. Вони забезпечують чіткі високі частоти і насичений бас.

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Ще одна цікава фішка – є система шумозаглушення.

Третя вагома перевага – навушники виготовлені з матеріалу, стійкого до появи подряпин. Крім того, це такий матеріал, який не заплутується, які інші дротові навушники.

Крім того, Mi Dual Driver отримали кнопковий пульт управління з підтримкою голосових помічників і штекер 3,5 мм. У комплекті є дві пари додаткових амбушюрів.

Mi Dual Driver мають функцію шумоподавлення

Ціна

Mi Dual Driver вже можна замовити. Їхня вартість на індійському ринку становить 11 доларів (майже 300 гривень).

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