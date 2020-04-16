Xiaomi представила компактну бездротову клавіатуру в ретро-дизайні

Асортимент фірмових аксесуарів Xiaomi розширився новою клавіатурою. Окремі моделі під назвою Air 85 Bluetooth мають компактні пристрої, два типи бездротових підключень та оригінальний зовнішній вигляд.

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Особливості клавіатури від Xiaomi

Корпус MIIIW Air 85 виконаний в компактному форм-факторі прямокутної форми із закругленими краями. Товщина аксесуара становить 7,8 мм, при цьому клавіатура розташовується на поверхні столу під кутом нахилу в 8 градусів для зручності набору тексту і зниження навантаження на зап'ястя користувача.

Клавіші новинки мають круглу форму, а символи на них виконані за допомогою лазерної технології, що робить їх більш чіткими і стійкими до стирання.

Фото

Технічні особливості

Підключити 85-клавішну периферію до ПК можна як за допомогою вбудованого модуля Bluetooth, так і через USB. Перемикання між режимами роботи здійснюється за допомогою спеціальної кнопки на корпусі. Клавіатура сумісна з десктопними (Windows, macOS) і мобільними операційними системами (Android і iOS).

Ціна

Бездротова клавіатура MIIIW Air 85 Bluetooth в чорному, білому і рожевому корпусах вже доступна на краудфандінговой платформі Xiaomi Youpin за ціною 22 долари.

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