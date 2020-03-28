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Xiaomi представила не дорогу розумну колонку XiaoAI Touch Screen Speaker

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Розумна колонка XiaoAI Touch Screen Speaker / techgenyz.com

Китайський виробник Xiaomi представив низку продуктів під своїм бюджетним суббрендом Redmi. Зокрема, компанія випустила фірмову розумну колонку XiaoAI Touch Screen Speaker.

Чим цікава

Смарт-колонка отримала 8-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD. Також пристрій оснащений камерою для здійснення відеодзвінків.

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Крім того, в прошивку гаджета інтегрована низка додатків стрімінгових аудіо- і відеосервісів.

Пристроєм можна керувати за допомогою жестів або за допомогою голосових команд віртуального асистенту XiaoAI.

XiaoAI Touch Screen Speaker може керувати розумним будинком / 4pda

Розумна колонка може бути таким собі центром управління іншими приладами. Наприклад, з її допомогою можна під'єднатися і керувати інтелектуальними дверними дзвінками і камерами спостереження. При активації дитячого режиму новинка буде фільтрувати контент при розпізнаванні особи дитини, а батьки зможуть обмежити час її роботи.

Ціна

Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker вже надійшла у продаж на китайському ринку. Її ціна становить 50 доларів (1400 гривень).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Xiaomi
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