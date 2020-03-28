Xiaomi представила не дорогу розумну колонку XiaoAI Touch Screen Speaker

Китайський виробник Xiaomi представив низку продуктів під своїм бюджетним суббрендом Redmi. Зокрема, компанія випустила фірмову розумну колонку XiaoAI Touch Screen Speaker.

Чим цікава

Смарт-колонка отримала 8-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD. Також пристрій оснащений камерою для здійснення відеодзвінків.

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Крім того, в прошивку гаджета інтегрована низка додатків стрімінгових аудіо- і відеосервісів.

Пристроєм можна керувати за допомогою жестів або за допомогою голосових команд віртуального асистенту XiaoAI.

XiaoAI Touch Screen Speaker може керувати розумним будинком / 4pda

Розумна колонка може бути таким собі центром управління іншими приладами. Наприклад, з її допомогою можна під'єднатися і керувати інтелектуальними дверними дзвінками і камерами спостереження. При активації дитячого режиму новинка буде фільтрувати контент при розпізнаванні особи дитини, а батьки зможуть обмежити час її роботи.

Ціна

Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker вже надійшла у продаж на китайському ринку. Її ціна становить 50 доларів (1400 гривень).

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