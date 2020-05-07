Xiaomi представила потужну, швидку зарядку з функцією павербанка

В асортименті Xiaomi вже є павербанки та зарядні пристрої із застосуванням компонентів з нітриду галію, що забезпечують високу потужність і мінімальний рівень нагріву. Черговою новинкою компанії стала представлена на краудфандінговій платформі YouPin комбінація цих двох типів аксесуарів, упакованих в один компактний ґаджет Beth GaN Energy Stack.

Пристрій під назвою Beth GaN Energy Stack може використовуватися і як портативний акумулятор і як мережевий зарядний пристрій зі складною виделкою.

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Особливості нової зарядки від Xiaomi

Аксесуар представлений у двох модифікаціях: з парою роз'ємів USB Type-C або з одним USB Type-C і одним USB Type-A. Потужність зарядного пристрою становить 45 Вт - цього достатньо навіть для підключення деяких ультрабуків. Як запевняє виробник, на повну "заправку" MacBook Pro у новинки йде всього 2 години.

В режимі павербанка Beth GaN Energy Stack підтримує практично всі популярні протоколи швидкої зарядки: Quick Charge 3.0, SCP, AFC, FCP, а також Power Delivery 3.0. Місткість вбудованого акумулятора моделі становить 10 000 мАг. У розробці пристрою також брав участь відомий виробник аксесуарів Baseus, який запропонував технологію інтелектуального контролю вихідного зарядного струму і напруги для найбільшої ефективності зарядки.

Фото Beth GaN Energy Stack:

Ціна

Вартість новинки Xiaomi на етапі збору коштів становить 28 доларів.

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