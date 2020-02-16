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Xiaomi представила пристрій для виявлення прихованих камер

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Smoovie Multifunctional Infrared Detector / Фото з вільних джерел

В мережі часто можна зустріти повідомлення про приховані камери в готелях чи орендованих квартирах. Компанії Smoovie та Xiaomi представили пристрій, який здатний виявити такі приховані пристрої.

Режим виявлення прихованих камер

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Smoovie Multifunctional Infrared Detector представляє собою багатофункціональний детектор, здатний виявляти приховані камери, повідомляє Gizmochina.

Щоб знайти камери, досить озирнутися через спеціальне вічко пристрою. Завдяки інфрачервоному світінню, всі об'єктиви камери будуть добре видні.

Режим запобігання крадіжкам

Крім пошуку прихованих камер, ґаджет оснащений датчиком вібрацій, що дає змогу використовувати його для запобігання крадіжок. Наприклад, його можна повісити на дверну ручку, сумку або інший важливий предмет, а в разі будь-якого руху він почне вібрувати і видавати гучний сигнал.


Smoovie Multifunctional Infrared Detector

Автономність

Усередині детектора встановлений акумулятор на 230 мАг, заряду якого вистачає на 24 години безперервного пошуку камер або 72 години роботи в режимі датчика вібрацій. Заряджається ґаджет через роз'єм micro-USB.

Ціна

У Китаї Smoovie Multifunctional Infrared Detector коштує близько 14 доларів (орієнтовно 350 гривень).

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Xiaomi Ціни Новини Техно Техно Ґаджети
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