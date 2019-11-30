Xiaomi представила розумну настільну лампу: особливості та ціна

Xiaomi представила розумну настільну лампу, яка отримала назву Mi Smart LED Desk Lamp 1S. Окрім можливості регулювання інтенсивності та температури освітлення, новинка отримала функцію голосового управління.

Основні функції та характеристики

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Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S в металевому корпусі, виконана в мінімалістичному дизайні, отримала можливість повороту плафона на 135 градусів. Таке рішення дозволяє розмістити її навіть в тісному приміщенні, повідомляє Gizchina.

В основу корпусу інтегрована невелика кнопка-регулятор. Натискання на неї дає змогу вмикати і вимикати лампу, поворот – налаштовувати яскравість, а обертання з одночасним натисканням відповідає за регулювання температури кольору.



Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S

Розумною лампою можна управляти зі смартфона через мобільний додаток або за допомогою голосових асистентів Amazon Alexa, Google Assistant або Apple Siri.

На додаток до ручних налаштувань також доступні чотири заводських:

читання

робота за комп'ютером

дитячий режим

режим фокусування.



Режими, встановлені на лампі

Дата виходу та ціна

Розумна лампа Xiaomi вже доступна для попереднього замовлення на краудфандінговому майданчику вендора за 28 доларів (орієнтовно 670 гривень за курсом станом на 30 листопада 2019 року). У роздрібний продаж вона надійде в грудні за ціною 42 долари (близько 1 000 гривень).

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