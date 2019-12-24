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Xiaomi представила смарт-годинник Haylou LS01 за 14 доларів

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Xiaomi Haylou LS01 : дизайн, характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

На краудфандинговому майданчику Youpin компанія Xiaomi представила розумний годинник Haylou LS01. Ключовими особливостями новинки стали захист від пилу та вологи, автономність до двох тижнів та дуже доступний цінник.

Особливості дизайну

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Новинка оснащена квадратним 1,3-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 240х240 пікселів. Габарити годинника становлять 40,9 х 35,7 х 11,6 міліметра при вазі в 24 грами, повідомляє Gizmochina.


Xiaomi Haylou LS01 може пропрацювати до 14 днів

Корпус ґаджета захищений за стандартом IP68 і витримує півгодинне занурення в воду на глибину до 1,5 метра. Haylou LS01 також здатний працювати при температурі від -20 до +45 градусів.

Передбачена можливість зміни стандартного ремінця шириною 26,3 міліметра, який купується окремо.

Основні характеристики

У годиннику Haylou LS01 є вбудований пульсометр, трекер активності і функція моніторингу якості сну. Працює ґаджет від акумулятора ємністю 210 мАг – за запевненням виробника, автономність годинника становить 14 днів при помірному використанні.


Xiaomi Haylou LS01 коштуватиме 14 доларів

Haylou LS01 сумісний з Android-смартфонами (4.4 і вище), а також пристроями на iOS (8.0 і новіше).

Дата виходу та ціна

Вартість новинки на етапі збору коштів становить 14 доларів (орієнтовно 330 гривень за курсом станом на 23 грудня 2019 року), дата початку продажів буде оголошена пізніше.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Xiaomi Новини Техно Ціни Розумний годинник
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