Xiaomi представила смартфон Redmi 8A Dual, що коштує менше 100 доларів

Компанія Xiaomi представила новий бюджетний смартфон під назвою Redmi 8A Dual. Анонс відбувся під час спеціальної події MorePowerToRedmi в Індії.

Характеристики

Дизайн

Redmi 8A Dual оснащений 6,2-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ (1520 х 720 пікселів) з каплевидним вирізом для фронтальної камери. Його можна придбати у трьох варіантах кольору: білому, синьому та сірому.

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Продуктивність

Новинка оснащена бюджетним процесором Qualcomm Snapdragon 439, що працює у парі з 2 або 3 ГБ оперативної на 32 ГБ вбудованої пам’яті.

Для додаткового захисту смартфон покритий склом Corning Gorilla Glass 5. До речі, пристрій отримав дуже велику батарею, як для такого ультрабюджетника. Її ємність складає 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт. Щоправда, в комплект поставки входить лише 10-ватна зарядка.

Камери

Основна камера здвоєна. Роздільна здатність модулів складає 13 + 2 Мп. При цьому роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп.

Redmi 8A Dual отримав приємний дизайн

Ціна

Redmi 8A Dual можна придбати у двох варіантах пам’яті:

Модель із 2 + 32 ГБ пам’яті коштує 91 долар (2 300 гривень)

Версія із 3 +32 ГБ пам’яті оцінена у 98 доларів (2450 гривень).

На території індії продажі новинки стартують 18 лютого. Чи буде смартфон продаватись на інших ринках, у компанії не уточнили.

Redmi 8A Dual можна купити у 3 варіантах кольору

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