Xiaomi представила стильну мишку за 9 доларів

Китайський виробник Xiaomi найбільше відомий своїми смартфонами та натільними ґаджетами. Однак, компанія виробляє чимало інших цікавих девайсів.

Як передає видання GizChina, нещодавно Xiaomi випустила друге покоління мишки Mi wireless mouse.

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Чим цікава?

Апаратне наповнення новинки не істотно відрізняється від попередньої версії. Основні зміни торкнулись дизайну.

Мишка отримала новий дизайн

Зокрема, ролик мишки зроблений із алюмінієвого сплаву. Він буд працювати дуже тихо, як і кнопки. На цьому наголошує виробник – клацання Mi wireless mouse 2 не потурбує ані її власника, ані сусідів.

Ціна

Мишка Xiaomi Mi wireless mouse 2 вже надійшла у продаж на китайському ринку за ціною 59 юанів (це приблизно 9 доларів або 200 гривень). Її можна придбати у білому і чорному кольорах.

Чи з’явиться продукт на українському ринку – поки невідомо.

Мишка доступна у 2 кольорах

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