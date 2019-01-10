Xiaomi Redmi Note 7: представили перший смартфон компанії під новим брендом

Компанія Xiaomi представила перший смартфон під новим брендом – Redmi Note 7. Незважаючи на демократичну ціну, смартфон отримав продуктивний процесор та кілька "фішок" дорогих аналогів.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Що про ваш характер може сказати смартфон: цікаве дослідження

Xiaomi Redmi Note 7 отримав 2,5D-дисплей діагоналлю 6,3 дюйма з роздільною здатністю 2340 x 1080 пікселів, співвідношенням сторін 19,5: 9 і краплевидним вирізом для селфі-камери. Він займає майже 95% площі передньої панелі, товщина бічних рамок становить всього 1,95 міліметра.



Xiaomi Redmi Note 7 став першим смартфоном під новим брендом компанії

"Серцем" смартфона став 8-ядерний процесор Snapdragon 660, що працює за підтримки графічного процесора Adreno 512 (850 Мгц) ​​і 3, 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті в залежності від конфігурації. Обсяг вбудованого накопичувача становить 32 або 64 ГБ.

Основний сенсор подвійної камери Xiaomi Redmi Note 7 на 48 Мп виділяється розміром пікселя 0,8 мкм і апертурою f / 1.8. Роздільна здатність допоміжного датчика – 5 Мп, селфі-камери – 13 Мп. Розширені фотоможливості Redmi Note 7 забезпечує підтримка функцій штучного інтелекту.



Xiaomi Redmi Note 7 отримав основний модуль фотокамери на 48 мегапікселів

Ємність акумулятора смартфона з підтримкою технології швидкої зарядки Quick Charge 4 становить 4 000 міліампер годин. Примітно, що виробник оснастив новинку сучасним гніздом USB Type-C. Також апарат обладнаний інфрачервоним портом і 3,5-міліметровим аудіороз'ємом, NFC в смартфоні відсутній.

Читайте також: Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики

Сканер відбитків пальців розміщений на скляній задній панелі ґаджета з градієнтним забарвленням. Працює пристрій під управлінням встановленої операційної системи Android 9.0 Pie.



Xiaomi Redmi Note 7 вже доступний на китайському та індійському ринку

Ціна базової моделі 3/32 ГБ складе 147 доларів, варіант 4/64 ГБ обійдеться покупцям в 176 доларів, а топовий варіант 6/64 ГБ буде коштувати 206 доларів. Продажі новинки стартують найближчим часом на території Китаю та Індії, дата глобального анонсу Redmi Note 7 наразі не озвучена.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно