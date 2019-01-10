Xiaomi Redmi Note 7: представили перший смартфон компанії під новим брендом

1447 Читать новость на русском
Xiaomi Redmi Note 7: ціна, огляд, характеристики
Xiaomi Redmi Note 7: фото, характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi представила перший смартфон під новим брендом – Redmi Note 7. Незважаючи на демократичну ціну, смартфон отримав продуктивний процесор та кілька "фішок" дорогих аналогів.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Що про ваш характер може сказати смартфон: цікаве дослідження

Xiaomi Redmi Note 7 отримав 2,5D-дисплей діагоналлю 6,3 дюйма з роздільною здатністю 2340 x 1080 пікселів, співвідношенням сторін 19,5: 9 і краплевидним вирізом для селфі-камери. Він займає майже 95% площі передньої панелі, товщина бічних рамок становить всього 1,95 міліметра.

Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Redmi Note 7 став першим смартфоном під новим брендом компанії

"Серцем" смартфона став 8-ядерний процесор Snapdragon 660, що працює за підтримки графічного процесора Adreno 512 (850 Мгц) ​​і 3, 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті в залежності від конфігурації. Обсяг вбудованого накопичувача становить 32 або 64 ГБ.

Основний сенсор подвійної камери Xiaomi Redmi Note 7 на 48 Мп виділяється розміром пікселя 0,8 мкм і апертурою f / 1.8. Роздільна здатність допоміжного датчика – 5 Мп, селфі-камери – 13 Мп. Розширені фотоможливості Redmi Note 7 забезпечує підтримка функцій штучного інтелекту.


Xiaomi Redmi Note 7 отримав основний модуль фотокамери на 48 мегапікселів

Ємність акумулятора смартфона з підтримкою технології швидкої зарядки Quick Charge 4 становить 4 000 міліампер годин. Примітно, що виробник оснастив новинку сучасним гніздом USB Type-C. Також апарат обладнаний інфрачервоним портом і 3,5-міліметровим аудіороз'ємом, NFC в смартфоні відсутній.

Читайте також: Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики

Сканер відбитків пальців розміщений на скляній задній панелі ґаджета з градієнтним забарвленням. Працює пристрій під управлінням встановленої операційної системи Android 9.0 Pie.

Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Redmi Note 7 вже доступний на китайському та індійському ринку

Ціна базової моделі 3/32 ГБ складе 147 доларів, варіант 4/64 ГБ обійдеться покупцям в 176 доларів, а топовий варіант 6/64 ГБ буде коштувати 206 доларів. Продажі новинки стартують найближчим часом на території Китаю та Індії, дата глобального анонсу Redmi Note 7 наразі не озвучена.

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Xiaomi Огляди Ціни Смартфони
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
сьогодні 15:03 Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
773
Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
9 січня 21:09 Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
Михайло Года 14153
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
9 січня 19:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська 12257
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
8 січня 21:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 9224
Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
8 січня 19:01 Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
Борис Немировський 3092
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
7 січня 20:10 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 8494
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук