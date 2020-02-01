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Xiaomi розробила девайс, що замінить візити до косметолога

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Xiaomi розробила девайс для очищення шкіри / igeekphone.com

Китайський виробник Xiaomi не припиняє дивувати своїх фанатів цікавими розробками. Наприклад, пристрій Xiaomi Mijia Youpin Wellskins може очистити пори на обличчі від забруднень. До речі, це дуже популярна процедура під час відвідування косметолога.

Як передає Igeekphone, очищувач Xiaomi Mijia Youpin Wellskins з’явився на платформі колективного фінансування.

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Як стверджує виробник, цей пристрій дає змогу швидко поліпшити стан забрудненої шкіри.

Чим цікавий

В першу чергу, він надзвичайно компактний, тож його зручно використовувати під час домашнього догляду. Як стверджує виробник, Xiaomi Mijia Youpin Wellskins потрібно використовувати два рази на тиждень, щоб поліпшити стан шкіри.

, Xiaomi Mijia Youpin Wellskins

Результати роботи Xiaomi Mijia Youpin Wellskins

Ґаджет допомагає глибоко очистити шкіру, не пошкоджуючи її. Всмоктування становить 64 кПа, цього вистачає для очищення навіть сильно забитих пор. Окрім того, він може зняти запалення і зробити шкіру чистішою і гладшою.

Одного заряду пристрою вистачає на експлуатацію протягом місяця. Новинка має кілька режимів роботи:

  • Делікатний
  • Нормальний
  • Потужний

Апарат обладнаний 4 усмоктувальними голівками, які змінюються швидко і дуже просто. Управління здійснюється всього однією кнопкою. Для зволоження шкіри передбачений спеціальний відсік.

Ціна

Девайс Xiaomi Mijia Youpin Wellskins в рамках краудфандингу коштує 26 доларів (620 гривень). Коли новинка надійде у роздрібну торгівлю, то її вартість зросте.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi
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