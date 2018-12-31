Xiaomi випускатиме смартфони під новим брендом: деталі

Компанія Xiaomi вирішила виділити лінійку смартфонів Redmi в окремий суббренд. А перший пристрій в рамках вже самостійного бренду представлять вже 10 січня.

Про це повідомляє Android Pure.

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За словами очільника Xiaomi Лей Цзюня, майбутній смартфон стане флагманом бренду Redmi. У бесіді з користувачами він розповів, що рішення створити самостійний бренд прийняли через різний підхід до лінійок Redmi та Mi. Він пояснив, що серія Redmi фокусується на співвідношенні ціна – продуктивність і в основному поширюється через онлайн, тоді як Mi-смартфони зосереджені в середньому і високому сегментах і підходять для продажу в рітейлі.



Xiaomi випускатиме смартфони під новим брендом Redmi

Судячи з численних тизерів компанії, 10 січня представлять Redmi Pro 2 – спадкоємця моделі 2016 року. За наявними відомостями, смартфон отримає 6,4-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+, 8-ядерний процесор Snapdragon 675, 24-мегапіксельну фронтальну камеру з сенсором Sony IMX576 і подвійну основну камеру з модулями на 48 і 5 Мп. Апарат буде поставлятися з MIUI 10 на базі Android 9.0 Pie.



Xiaomi Redmi Pro 2 представлять 10 січня

Передбачувана ціна Redmi Pro 2 становить 262 доларів (близько 7 200 гривень) для китайського ринку.

Відзначимо, що в 2018 році Xiaomi вже створила два суббренда: Black Shark для ігрових смартфонів і Pocophone для недорогих апаратів з потужною начинкою.

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