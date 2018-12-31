Xiaomi випускатиме смартфони під новим брендом: деталі

1231 Читать новость на русском
Xiaomi випускатиме смартфони під новим брендом
Xiaomi випускатиме смартфони під новим брендом / Android Central

Компанія Xiaomi вирішила виділити лінійку смартфонів Redmi в окремий суббренд. А перший пристрій в рамках вже самостійного бренду представлять вже 10 січня.

Про це повідомляє Android Pure.

Читайте також: Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24

За словами очільника Xiaomi Лей Цзюня, майбутній смартфон стане флагманом бренду Redmi. У бесіді з користувачами він розповів, що рішення створити самостійний бренд прийняли через різний підхід до лінійок Redmi та Mi. Він пояснив, що серія Redmi фокусується на співвідношенні ціна – продуктивність і в основному поширюється через онлайн, тоді як Mi-смартфони зосереджені в середньому і високому сегментах і підходять для продажу в рітейлі.

Xiaomi Redmi Pro 2
Xiaomi випускатиме смартфони під новим брендом Redmi

Судячи з численних тизерів компанії, 10 січня представлять Redmi Pro 2 – спадкоємця моделі 2016 року. За наявними відомостями, смартфон отримає 6,4-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+, 8-ядерний процесор Snapdragon 675, 24-мегапіксельну фронтальну камеру з сенсором Sony IMX576 і подвійну основну камеру з модулями на 48 і 5 Мп. Апарат буде поставлятися з MIUI 10 на базі Android 9.0 Pie.

Xiaomi Redmi Pro 2
Xiaomi Redmi Pro 2 представлять 10 січня

Передбачувана ціна Redmi Pro 2 становить 262 доларів (близько 7 200 гривень) для китайського ринку.

Відзначимо, що в 2018 році Xiaomi вже створила два суббренда: Black Shark для ігрових смартфонів і Pocophone для недорогих апаратів з потужною начинкою.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Ціни Китай Xiaomi
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24
3 січня 21:02 Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24
1826
ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
2 січня 21:05 ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
Анастасія Можаровська 1703
Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
1 січня 13:03 Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
3989
Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
31 грудня 2018 08:07 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
4178
Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
30 грудня 2018 16:02 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 3168
Найочікуваніші ігри 2019 року
30 грудня 2018 12:00 Найочікуваніші ігри 2019 року
Михайло Года 1455
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук