Xiaomi випустила бюджетний електросамокат для міських поїздок

Компанія Xiaomi випустила оновлену версію електросамоката Mijia Electric Scooter, акцент в якому був зроблений на дизайні, смарт-складовій і доступній ціні. Крім візуального оновлення, новинка примітна і пристойною дальністю ходу – за заявою виробника, на одному заряді можна проїхати до 30 кілометрів.

24 канал ознайомився з доступною інформацією про Mijia Scooter 1S.

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Особливості електроскутера

Mijia Scooter 1S компактний транспорт обладнаний інтерактивним OLED-екраном, який розміщений по центру керма. На ньому відображається інформація про актуальну швидкість, обраний режим поїздки (нормальний, спортивний і економічний), час пробігу і стан акумулятора.



Екран електроскутера виводить важливу інформацію під час руху

Серед переваг моделі відзначена можливість швидкого складання – на всю процедуру йде не більше трьох секунд. Вага пристрою становить 12,5 кг, а максимальне навантаження, на яке розрахований транспортний засіб – 100 кілограмів. За допомогою смартфона можна активувати функцію "антивикрадення", дистанційно заблокувавши електросамокат.



Електросамокат Mijia Scooter 1S

Ціна

Новинка вже надійшла в продаж в Китаї за ціною 282 доларів.

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