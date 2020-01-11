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Xiaomi випустила електронний календар з WiFi

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Youpin & Seconds Smart Health Calendar / Xiaomi

Компанія представила календар Youpin & Seconds Smart Health Calendar. Це нове покоління інтелектуальних електронних календарів від Xiaomi, які володіють широким спектром функцій та здатні здивувати користувача.

Варто зауважити, що Youpin & Seconds Smart Health Calendar виявився 477-м за рахунком продуктом, який з'явився на майданчику колективного фінансування Xiaomi.

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Особливості календаря від Xiaomi

Корпус пристрою виконаний з екологічно чистого матеріалу ABS+PC тільки білого кольору. На лицьовій панелі розміщується 5.83-дюймовий e-ink екран дає змогу отримати чітке зображення під будь-яким кутом.


Календар від Xiaomi Youpin & Seconds Smart Health Calendar

Календар має модуль WiFi, будильник, нагадування та інші корисні функції. У його внутрішню пам'ять вже завантажено кілька видів календарів.

Живиться ґаджет від чотирьох змінних батарейок. На екрані є індикатор заряду батареї.

Ціна й дата продажів

Вартість новинки становить 199 юанів (або 28 доларів). Продажі почнуться в лютому 2020 року.

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Автор: Михайло Года
Теги: Ґаджети Техно Новини Техно Xiaomi
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