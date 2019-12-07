Xiaomi випустила міський електровелосипед за 425 доларів: фото

Імідж Xiaomi – технології за доступною ціною, але з першим електровелосипедом під маркою Qicycle в 2016 році вийшов прокол: коштував R1 близько 3000 доларів. На той момент це був найдорожчий товар в лінійці Xiaomi.

Попри не малу ціну велосипед непогано продавався в Китаї, і тепер представлена друга версія – складаний Qicycle 2. Він став трохи більшим, стійкішим, а головне – в сім разів дешевшим, повідомляє Gizmochina.

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Qicycle 2 нагадує попередній складаний байк марки – Qicycle EF1, але більш витончений і міцний. Невеликий дисплей і фара інтегровані в кермову стійку, а задній ліхтар спалахує автоматично при натисканні гальма. На передньому колесі гальмо затискне, в Xiaomi запевняють, що цього достатньо: гальмівний шлях на швидкості 20 км/год не перевищує трьох метрів.



Велосипед Xiaomi Qicycle 2

Батарея на 5,2 мА-г повністю прихована в горизонтальній трубі рами, як і проводка, так що електровелосипед нагадує звичайний. Заряджається акумулятор від звичайної розетки за 3,5 години. Електромотор в ступиці заднього колеса розганяє велосипед до 25 км/год, а на кермі є перемикач режимів: повністю електричний, допомога в педалюванні або відключення електромотора. У велосипеда також є дві передачі.



На кермі розташовані перемикачі режимів

За даними Xiaomi, проїхати на одній зарядці можна 40 кілометрів, але в якому режимі доведеться крутити при цьому педалі – не уточнюється.



Запасу зарядки повинно вистарчити на 40 кілометрів

Рама зроблена з алюмінію 6061, тому велосипед не буде таким же легким, як вироби з карбону. Але головний козир Xiaomi в цьому випадку – ціна. У Китаї коштує Qicycle 2 всього 2999 юанів (10 149 гривень).

Найближчим часом виробник обіцяє виставити його на маркетплейсі Xiaomi Youpin, і поки неясно, як його можна купити за кордоном.

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