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Xiaomi випустила недорогий стерилізатор повітря

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Viomi / Xiaomi

На краудфандинговій платформі Youpin компанії Xiaomi з'явився новий стерилізатор від бренду Viomi. Він забезпечує знищення 99,999% бактерій і призначений для використання всередині холодильника або в інших місцях, де потрібно очистити повітря.

Стерилізатор виконаний у формі невеликої капсули розміром 104 х 75 мм і важить всього 100 грамів. Відразу варто зазначити, що це не електронний пристрій, а лише контейнер для спеціального гелю, який виконує функцію очищення повітря, повідомляє Igeekphone.

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Для чого призначений стерилізатор

Його можна використовувати в холодильнику для видалення неприємних запахів і продовження терміну придатності продуктів шляхом усунення бактерій в повітрі. При бажанні його також можна поставити просто в кімнаті або шафі для очищення повітря.

Фото

 

Працює стерилізатор за принципом поширення навколо себе парів від гелю всередині. Для початку його роботи необхідно натиснути на верхню частину корпусу. Термін придатності стерилізатора з моменту випуску становить 18 місяців, а гелю усередині вистачає приблизно на 90-120 днів. Під час закінчення засобу нижня частина змінює колір від золотого до сірого. Після цього апарат необхідно замінити на новий.

Ціна

Стерилізатор Viomi вже продається в Китаї приблизно за 8 доларів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Ґаджети
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