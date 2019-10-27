Xiaomi випустила недорогу пральну машинку

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Xiaomi випустила недорогу пральну машинку
Xiaomi випустила недорогу пральну машинку / igeekphone.com

Китайський виробник Xiaomi продовжує випускати корисні девайси, що будуть по кишені широкому колу споживачів. Чергова така новинка — пральна машина Xiaomi Mijia Inverter Drum Washing Machine 1F.

Як передає видання Igeekphone, хоч пралка має доступну ціну, та вона отримала підтримкою всіх необхідних функцій і технологій.

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Характеристики. Габарити Xiaomi Mijia Inverter Drum Washing Machine 1F розрахована на 10 кг білизни. Діаметр барабана становить 510 мм, а внутрішній обсяг дорівнює 75,5 літрів.

Xiaomi Mijia Inverter Drum Washing Machine 1F.

Пралка коштує трохи більше 5 тисяч гривень 

Також ця пральна машина отримала сенсорну панель управління без фізичних кнопок. Вона оснащена енергоефективним безщітковим двигуном. Серед функцій є прання при високій температурі 95 градусів, інтелектуальна система ідентифікації обсягу піни, точне управління обсягом води, самоочищення, спеціальні режими прання тощо.

Ціна. Нова пральна машина оцінена у 210 доларів (5200 гривень). Новинка надійде у продаж 24 листопада.

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Теги: Техно Xiaomi Новини Техно Побутова техніка
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