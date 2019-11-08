Xiaomi випустила оригінальний фен для волосся за 9 доларів

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Фен Showsee Negative ion.
Фен Showsee Negative ion. / gizmochina.com

Китайська компанія Xiaomi випустила новий цікавий фен Showsee Negative ion. Новинку розмістили на фірмовому майданчику для колективного фінансування.

Як передає Gizmochina, Showsee Negative ion важить всього 450 грамів. Він отримав корпус з матовою поверхнею. Загалом, конструкція фену зручна і легко складається.

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Що ще цікавого? Новинка оснащена високопродуктивним високошвидкісним двигуном, що забезпечує швидкість видування до 7,4 м/с. Також тут розмістили 6-лопатевий вентилятор з двома швидкостями.

Вентиляційні отвори, які обертаються на 360 градусів, додають ізольований зовнішній простір, щоб зменшити опіки шкіри під час процесу укладання.

Xiaomi Showsee Negative ion

Фен Xiaomi Showsee Negative ion робить волосся гладшим 

Цікавою фішкою нового фена став вбудований генератор негативних іонів, який генерує десятки мільйонів негативних іонів. Як пояснив виробник, ці негативні іони нейтралізують статичну електрику та розгладжують волосся. Таким чином волосся стає м'яким і блискучим.

Ціна. Вартість новинки на краудфандінгу складає 69 юанів (це 9 доларів або 240 гривень). Щоправда, у роздрібній торгівлі він буде коштувати трохи дорожче.

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Побутова техніка
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