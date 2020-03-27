Xiaomi випустила розумний зволожувач повітря
На краудфандинговій платформі Xiaomi Youpin відбувся анонс зволожувача повітря Zhimi Pure Humidifier 2. У порівнянні з попередньою моделлю у нього виросла ефективність, але головною зміною став вбудований дисплей, що спрощує взаємодію з приладом.
Цікаво Xiaomi анонсувала розумний термопот великої місткості
Особливості розумного зволожувача повітря
Zhimi Pure Humidifier 2 – механічний зволожувач, всередині якого крутиться барабан, генеруючи таким чином природне випаровування води. Головною перевагою в порівнянні з ультразвуковими моделями є те, що він не утворює водяний туман, який осідає на поверхні і залишає білий наліт.
Крім того, бак для води виготовлений з бактеріостатичних матеріалів, що запобігає утворенню і розмноження всередині шкідливих бактерій. У порівнянні з попередником обсяг бака виріс до 4 літрів. При цьому під час роботи витрачається приблизно 260 мілілітрів води на годину.
Zhimi Pure Humidifier 2 від Xiaomi
Помітною відмінністю від попередника став вбудований дисплей, на який виводиться інформація про точну вологість повітря в приміщенні, рівень води в резервуарі, режими роботи та інше. Керувати зволожувачем можна через вбудовані сенсорні кнопки або мобільний додаток Mijia від Xiaomi.
Ціна
Новинка вже доступна в Китаї за ціною 99 доларів.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно
Читайте також
-
Huawei представила конкурента Google Assistant та Siriсьогодні , 17:06
-
Смартфони Xiaomi Mi 10 надійшли у продаж на глобальному ринку: ціна в Українісьогодні , 16:07
-
Huawei Watch GT2: представили новий смарт-годинник із високою автономністюсьогодні , 10:09
-
Huawei представила розумні окуляри Gentle Monster X: що вони вміютьсьогодні , 13:02
-
Федоров запропонував 4 рішення для ефективної боротьби з коронавірусом в Українісьогодні , 17:32
-
Uber блокуватиме акаунти водіїв та пасажирів з коронавірусомсьогодні , 11:52