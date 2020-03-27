Xiaomi випустила розумний зволожувач повітря

На краудфандинговій платформі Xiaomi Youpin відбувся анонс зволожувача повітря Zhimi Pure Humidifier 2. У порівнянні з попередньою моделлю у нього виросла ефективність, але головною зміною став вбудований дисплей, що спрощує взаємодію з приладом.

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Особливості розумного зволожувача повітря

Zhimi Pure Humidifier 2 – механічний зволожувач, всередині якого крутиться барабан, генеруючи таким чином природне випаровування води. Головною перевагою в порівнянні з ультразвуковими моделями є те, що він не утворює водяний туман, який осідає на поверхні і залишає білий наліт.

Крім того, бак для води виготовлений з бактеріостатичних матеріалів, що запобігає утворенню і розмноження всередині шкідливих бактерій. У порівнянні з попередником обсяг бака виріс до 4 літрів. При цьому під час роботи витрачається приблизно 260 мілілітрів води на годину.



Zhimi Pure Humidifier 2 від Xiaomi

Помітною відмінністю від попередника став вбудований дисплей, на який виводиться інформація про точну вологість повітря в приміщенні, рівень води в резервуарі, режими роботи та інше. Керувати зволожувачем можна через вбудовані сенсорні кнопки або мобільний додаток Mijia від Xiaomi.

Ціна

Новинка вже доступна в Китаї за ціною 99 доларів.

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