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Xiaomi випустила розумну лампу з вбудованим обігрівачем

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Світильник-обігрівач від Xiaomi / Gizmochina

Компанія Xiaomi розширила асортимент оригінальних фірмових пристроїв, що поєднують в собі властивості відразу двох приладів. Слідом за вентилятором компанія вбудувала в розумний світильник потужний обігрівач, здатний нагріти повітря в кімнаті не гірше ніж громіздкий підлоговий аналог.

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Особливості нового ґаджета

Розумний світильник оснащений інфрачервоним нагрівальним елементом, який не сушить повітря у порівнянні з традиційними моделями, оснащеними відкритою спіраллю. За заявою виробника, новинка починає випромінювати тепло вже через три секунди після ввімкнення, повідомляє Gizmochina.


Новий світильник-нагрівач від Xiaomi

Корпус приладу виконаний з термостійкого пластику, який не деформується навіть при температурі близько 400° C. Керувати освітленням і нагріванням кімнати користувач може за допомогою фірмового мобільного додатка або голосового помічника XiaoAI.


Новий ґаджет від Xiaomi стане цікавим рішенням у новому інтер'єрі

Ціна

Новинка представлена ​​у двох модифікаціях. Версія у квадратному корпусі має розміри 60х60х12 см, потужність світлодіодної панелі становить 80 Вт, нагрівальний елемент – 1000 Вт. Прямокутна модель (90х60х12 см) оснащена масивом світлодіодів на 120 і 1300-ватним обігрівачем. Ціна приладів на краудфандинговій платформі Youpin становить 115 доларів і 144 долари відповідно.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Xiaomi Техно Ґаджети
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