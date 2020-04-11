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Xiaomi випустила розумну пральну машину з голосовим управлінням

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Пральна машинка має функцію сушарки і максимальну швидкість в 1400 обертів / Xiaomi

Компанія Xiaomi розширила каталог фірмової побутової техніки анонсом нової пральної машини Internet Washing Machine and Dryer 1C. Ключовими особливостями приладу стали модуль Wi-Fi для віддаленого управління, підтримка голосових команд для запуску без використання смартфона, а також значна місткість.

Новинка підтримує 22 різних режими прання та можливість одночасного завантаження до 10 кілограмів білизни, повідомляє Gizmochina.

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Особливості Internet Washing Machine and Dryer 1C

Керувати її функціями можна вручну, за допомогою програми Mijia або за допомогою голосових команд віртуальному помічнику XiaoAI. За заявою виробника, коефіцієнт стерилізації одягу при температурі 95 градусів становить понад 99,9%, а функція сушки дозволяє в деяких випадках обійтися без праски після прання.


Xiaomi Mijia Internet Washing Machine and Dryer 1C / Xiaomi

Пральна машина отримала безщітковий двигун потужністю 0,96 кВтг з низьким рівнем шуму і високою енергоефективністю. Максимальна швидкість обертання барабана моделі становить 1400 обертів на хвилину.

Ціна

У продаж в Китаї пральна машина Xiaomi Mijia Internet Washing Machine and Dryer 1C надійшла 9 квітня за ціною 295 доларів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Побутова техніка
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