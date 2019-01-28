Xiaomi випустила смарт-радіо з оригінальним дизайном

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Смарт-радіо Elvis Presley від Xiaomi
Смарт-радіо Elvis Presley від Xiaomi / gizmochina.com

Китайська компанія Xiaomi представила смарт-радіо Elvis Presley. Цікаво, що новинка має вигляд радіо епохи шістдесятих. Інженери навіть додали механічні регулятори для управління гучністю і налаштування сигналу, як у реальних приймачах минулого століття.

Як пише Gizmochina, корпус новинки створили у ретро-формі із хромованими акцентами на ручці. За допомогою цієї ручки можна не лише переносити пристрій, але й використовувати як підставку.

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Основний блок покрили трьома шарами фарби, що теж викликає ретро-асоціації. Радіо може запам‘ятати 12 сигналів.

Технічні характеристики. Радіо Elvis Presley оснащене 52-міліметровим широкосмуговим динаміком з NdFeB-магнітом. Він відповідає за HiFi-якість звуку і об’ємне звучання.

Ціна. Що стосується дати старту продажів, то її поки не повідомляють. А от ціна на смарт-радіо вже відома – на китайському ринку пристрій коштуватиме близько 73 долари (трохи більше 2 тисяч гривень).

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Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: Техно
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