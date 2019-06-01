Xiaomi випустила суперавтономну настільну лампу: деталі

257 Читать новость на русском
Xiaomi випустила суперавтономну настільну лампу: деталі
Xiaomi випустила суперавтономну настільну лампу: деталі / Ilenta.com

На майданчику Xiaomi Mijia з'явилась нова бездротова світлодіодна настільна лампа, автономність якої досягає 40 годин. Лампа, як запевняє виробник, легша, аніж стандартний планшет.

Лампу обладнали акумулятором ємністю 2000 мАг, що забезпечує до 40-ка годин автономної роботи за найменшої яскравості. Якщо ж яскравість максимальна, то лампа пропрацює трохи більше 4-х годин, а в середньому режимі – близько 7 годин.

Читайте також: Чергова новинка від Xiaomi – автомат продажу смартфонів

В чому особливість. Ще однією особливістю новинки став захист від синьої частини спектра світла. Головка підтримує регулювання кута нахилу на 120 градусів. 

Настільна лампа від Xiaomi вражає своєю автономністю
Настільна лампа від Xiaomi вражає своєю автономністю

На корпусі є кнопка, натиснувши на яку, ви вмикаєте або вимикаєте лампу. А тривале утримування – регулює яскравість і кольорову температуру за трьома параметрами:

2600K
3200K
4500K

Ціна. Заряджається пристрій через інтерфейс MicroUSB. Ціна лампи становить 15 доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Феномен Медведчука: чому він досі в українській політиці та як допоміг Порошенко
сьогодні
514
Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: Техно 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вибрати вживаний iPhone та не прогадати з вибором
31 травня 12:02 Як вибрати вживаний iPhone та не прогадати з вибором
1841
Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть у нагоді
31 травня 08:02 Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть у нагоді
4647
Смартфон Meizu 16Xs представили офіційно: характеристики і ціна
30 травня 12:05 Смартфон Meizu 16Xs представили офіційно: характеристики і ціна
808
Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
29 травня 21:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
1197
Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
27 травня 21:07 Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
Ірина Полицька 865
Новини
Більше новин
Залиште відгук