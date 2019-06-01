Xiaomi випустила суперавтономну настільну лампу: деталі

На майданчику Xiaomi Mijia з'явилась нова бездротова світлодіодна настільна лампа, автономність якої досягає 40 годин. Лампа, як запевняє виробник, легша, аніж стандартний планшет.

Лампу обладнали акумулятором ємністю 2000 мАг, що забезпечує до 40-ка годин автономної роботи за найменшої яскравості. Якщо ж яскравість максимальна, то лампа пропрацює трохи більше 4-х годин, а в середньому режимі – близько 7 годин.

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В чому особливість. Ще однією особливістю новинки став захист від синьої частини спектра світла. Головка підтримує регулювання кута нахилу на 120 градусів.



Настільна лампа від Xiaomi вражає своєю автономністю

На корпусі є кнопка, натиснувши на яку, ви вмикаєте або вимикаєте лампу. А тривале утримування – регулює яскравість і кольорову температуру за трьома параметрами:

2600K

3200K

4500K

Ціна. Заряджається пристрій через інтерфейс MicroUSB. Ціна лампи становить 15 доларів.

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