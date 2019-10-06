Xiaomi випустила цікавий ґаджет, що допоможе розслабитись у будь-якому місці

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Масажер Mini Head Massager
Масажер Mini Head Massager / gizmochina.com

Китайський виробник Xiaomi продовжує дивувати своїх фанів цікавими та корисними девайсами. Так, компанія випустила мінімасажер для голови, який так і називається – Mini Head Massager.

Як пише gizmochina.com, це невеличкий масажер для голови, що швидко розслабить користувача, де б він не був – під час поїздки, прогулянки або у складний робочий день.

Характеристики. Пристрій складається із 4 ротаційних щіток та пластикового корпусу. Він отримав захист від вологи та пороху за стандартом IPX6, тож його можна використовувати навіть після душу.

Ціна. На місцевому ринку Mini Head Massager оцінений у 200 юанів (це 28 доларів або 700 гривень).

Mini Head Massager

Mini Head Massager швидко розслабить користувача 

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi
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